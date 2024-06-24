Теракт в Дагестане несколько выбивается из обычной тактики, используемой боевиками. Обычно террористы совершают атаки на государственные органы либо захватывают заложников. Но в Дагестане была провокация, рассказал политолог Сергей Марков.

Он напомнил, что в результате теракта погиб священник Русской православной Церкви. Следовательно, организаторы рассчитывали на ответ в виде погромов мусульман.

“А это большая стратегическая цель. И значит её поставила большая стратегически мыслящая организация. Кто это мог бы быть?” — задался вопросом политолог.

Также эксперт прокомментировал молчание Хабиба Нурмагомедова, которого подозревают в причастности к теракту. Он, по мнению Маркова, должен четко высказать свою позицию, осудить нападение, а не продолжать вилять, уклоняясь от прямого ответа.