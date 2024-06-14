Условия завершения активных боевых действий на территории Украины, озвученные российским президентом Владимиром Путиным, не будут услышаны на Украине, однако западные лидеры могут начать вести переговоры с Российской Федерацией в закрытом режиме. Об этом в беседе с корреспондентом портала Lenta.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Украина на предложение Путина отреагирует истерикой», – отметил эксперт.

По его словам, действующее руководство Украины абсолютно оторвано от реальности поскольку всего 20 процентов населения уверено, что страна в последние два года развивается в правильном направлении. Марков отметил, что лидеры Украины встретят предложение российского президента Владимира Путина негативно.

При этом публичная реакция западных лидеров будет идентична позиции киевского режима, но по закрытым каналам связи между Россией и Западом могут начаться реальные переговоры по условиям мирного урегулирования украинского конфликта.