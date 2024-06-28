Заявляя о нежелании затягивать конфликт, президент Украины Владимир Зеленский беспокоится о людях. Но совсем не в привычном смысле этого высказывания, рассказал порталу “Военное дело” политолог Ростислав Ищенко.

Он прокомментировал заявление Зеленского и обратил внимание, что тот указывает на большие потери убитыми и ранеными. Это и есть главная причина, по которой Зеленский поручил подготовить предложения по мирному урегулированию.

Если бы Зеленский мог убить еще сотни тысяч украинцев, он бы это с удовольствием сделал. Но проблема в том, что у него больше нет людей, уверен Ищенко.

По словам политолога, Зеленский насчитал миллион потенциальных мобилизованных, однако из них 900 тысяч будут скрываться до последнего, поэтому так просто их не призвать. Но даже если бы украинский лидер мог бросить в бой миллион сто тысяч бойцов, их при нынешних темпах хватило бы только на год боевых действий.

США и Европа не собираются отправлять на Украину свои войска, поэтому Зеленский приказал быстро готовить механизм урегулирования противостояния. Но и тут есть “но”.