На Западе продолжается обсуждение возможности ввода войск на Украину для усиления ее армии и непосредственного участия в вооруженном конфликте. Политолог Ростислав Ищенко рассказал порталу “Военное дело”, будет ли Россия по примеру Киева, привлекать своих союзников для этой же цели.

Он отметил, что подобные шаги не нужны ни РФ, ни странам-союзникам, некоторые из которых имеют собственный фронт.

От союзников требует только продолжать с Россией торгово-экономические отношения, а также поддерживать военно-техническое сотрудничество. Этого вполне достаточно, чтобы Москва ощущала их поддержку и своевременно наполняла бюджет.