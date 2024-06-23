Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая снова обвиняет главкома ВСУ и генералов в том, что они “продолжают гробить” Украину. Это, по мнению политолога Александра Дудчака, подготовка украинского общества к очередному провалу ВСУ.

Эксперт напомнил, что именно Безуглая в прошлом году активно критиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В итоге он был вынужден констатировать провал контрнаступления и уйти в отставку.

Сейчас ситуация повторяется. Безуглая “шьет” Александру Сырскому чуть ли не государственную измену из-за потери позиций под Торецком и прорыва фронта российскими войсками.

«То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики», — цитирует политолога РИА Новости.

Дудчак также отметил, что ВСУ киевский режим осознал все риски обрушения фронта и поэтому пытается заранее подготовить украинское общество к неудачам. И заодно найти “козла отпущения”.