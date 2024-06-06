На предстоящем саммите в Швейцарии Киев не сможет выполнить поставленные перед собой цели, поскольку подготовка к мероприятию была полностью провалена украинскими дипломатами. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита действительно предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения», – выразил свое мнение эксперт.

По его словам, большое количество стран отправляет на саммит не первых лиц государства, а своих представителей, уполномоченных передать мнение, а не принимать конкретные решения. Эксперт отметил, что украинские дипломаты не смогли добиться присутствия на саммите в Швейцарии представителей ключевых стран Глобального Юга.

Бондаренко отметил, что итогом швейцарского саммита станет «пустая декларация», не предусматривающая никаких обязующих соглашений.