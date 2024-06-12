15 и 16 июня в Швейцарии пройдет так называемый «мирный саммит» по Украине, организаторы которого позиционируют его как нечто из ряда вон выходящее. Однако по мнению политолога Максима Бардина, этот пафос «дутый».

На мероприятие уже отказались приезжать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Всего ожидается участие представителей 90 стран, но саммит, который уже переименовали в конференцию, будет не более, чем крупным пиар-проектом.

Отказ лидеров крупнейших стран мира участвовать в этом фарсе говорит о провале «саммита». Организаторы все же продолжают подготовку к нему, но делают это больше по инерции, так как понимают – поставленные перед мероприятием цели достигнуты не будут никогда. Выиграют от него только владельцы швейцарских отелей, которые получат хороший доход от размещения политиков из 90 стран мира.

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что лейтмотивом саммита будет попытка навязать РФ «формулу мира» президента Украины Зеленского, поставить ей ультиматум. Однако с Москвой подобным образом разговаривать совершенно бессмысленно.