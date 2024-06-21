Известная российская актриса Полина Максимова рассказала, что для нее табу мужчины, состоящие в браке, особенно мужья подруг. Артистка отметила, что она дорожит своей дружбой, поэтому никогда не предаст подруг.

«Это невозможно. У меня мало подруг. И я очень бережно отношусь к ним. Я даже не могу помыслить о том, чтобы посмотреть на их мужей. Для меня это табу на подсознательном уровне», – заявила актриса.

По словам Полины, у нее бывали случаи, что женатые мужчины оказывали ей знаки внимания. Но в таких случаях актриса сразу дает понять, что не станет строить романтические отношения с несвободным мужчиной.

«Если женатый мужчина проявляет ко мне повышенный интерес, я внятно даю ему от ворот поворот», – заявила Максимова.

Полина Максимова старается не распространяться о своей личной жизни. Поэтому достоверно неизвестно, свободна ли сейчас актриса или у нее есть возлюбленный. Ранее актриса состояла в отношениях с российским пловцом Никитой Лобинцевым, а после расставания с ним начала встречаться с актером Егором Корешковым.