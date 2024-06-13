На шоу «Контакты» певица Полина Гагарина выбрала для звонка своего бывшего супруга. Она попросила его решить школьную задачу, однако не получила ответа.

Полина была уверена, что Дмитрий Исхаков легко справится с решением задачи. Но он немного подумал и признался, что ничем не в состоянии ей помочь.

Гагарина призвала мужа не позориться, однако он ответил, что готов это делать ради телеэфира.

При этом певица удивилась, что в ее телефоне забиты номера Никиты Джигурды и рэпера Джигана, с которыми она не знакома лично. По предположению Полины, эти контакты принадлежат Борису Ионову с которым она раньше состояла в отношениях.