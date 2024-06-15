В 2020 году Полина Гагарина и Сергей Лазарев анонсировали выход совместной композиции, однако потом что-то произошло и премьера не состоялась. Только сейчас певица рассказала, почем это произошло.

Она отметила, что дуэт не состоялся по инициативе обоих исполнителей, причем ничего личного в этом нет. Она хорошо относится к Лазареву и с удовольствием выступила бы вместе с ним.

Для выступления они тогда выбрали композицию «Небо в глазах», однако позже поняли, что ее должен исполнять кто-то один. И вместе решили оставить песню за Полиной.

Что касается дуэта, Лазарев и Гагарина все же намерены реализовать эту идею. Не исключено, что когда-то подобное выступление состоится, но пока Полина не может найти композицию, которая бы идеально подходила обоим.