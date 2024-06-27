На Херсонском направлении пункт управления беспилотниками ВСУ поразила авиабомба ФАБ-1500. Она была оснащена унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) поэтому отмечается ее схожесть с небольшим самолетом.

Военные корреспонденты Telegram-канала “Архангелы спецназа” рассказали, что разведывательные БПЛА вычислили здание, к которому регулярно подъезжали машины ВСУ. Разведчики решили внимательно присмотреться к этому объекту и выяснили, что там базируются операторы украинских дронов.

Практически сразу по зданию был нанесен удар авиабомбой ФАБ-1500. Она, по словам военкоров, очень напоминала компактный самолет.

«Больше похоже на пикирование небольшого самолета», — пояснили авторы публикации.

Ранее стало известно о применении Россией под Харьковом авиабомбы ФАБ-3000. Этот трехтонный боеприпас разгромил базу ВСУ, не оставив противнику шансов на выживание.