Протоиерей Русской Православной Церкви Николай Котельников, погибший во время атаки террористов в Дербенте, являлся дальним родственником экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин написал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

«Не знал, что погибший от рук бандитов русский священник был моим дальним родственником», – сообщил Рогозин.

По его словам, он узнал о родственных связях с погибшим от рук террористов в Дербенте 66-летним протоиереем Котельниковым от своего родственника – священника Петра. Рогозин также добавил, что отец Петр в настоящий момент находится в зоне проведения специальной военной операции, где он представляет Русскую Православную Церковь прямо на передовой, поддерживая российских военнослужащих словом и делом.

Напомним, что в Дагестане 23-го июня от рук террористов погиб православный священник Николай Котельников, находившийся в момент атаки в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.