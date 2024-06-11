Стало известно, что потерпевший крушение в горах Северной Осетии самолет Су-34 ранее выполнял боевые задания в зоне СВО и участвовал в борьбе с сирийскими боевиками. Такую информацию сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

«Потерпевший катастрофу самолет Су-34 неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в СВО», – отметил собеседник агентства.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в Северной Осетии в горах разбился истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности, поэтому разрушений нет. Однако экипаж погиб.

Отмечается, что самолет Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел с аэродрома в Моздоке. Предварительной причиной аварии является техническая неисправность борта. На место авиакатастрофы направлена комиссия ВКС России.