Одно из подразделений ВСУ потеряло удерживаемые позиции и было вынуждено их оставить. При этом комбат скрыл эту информацию от смежников, попавших в беду из-за ухода сослуживцев, рассказал портал «Страна.ua».

Рядом с населенным пунктов Владимировка неподалеку от Угледара прикомандированные к подразделению группы военных ВСУ оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Они не могут уйти с позиций из-за отсутствия разрешения от комбата, который намеревается и дальше скрывать бегство своего отряда.