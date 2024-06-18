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Одно из подразделений ВСУ потеряло удерживаемые позиции и было вынуждено их оставить. При этом комбат скрыл эту информацию от смежников, попавших в беду из-за ухода сослуживцев, рассказал портал «Страна.ua».

Рядом с населенным пунктов Владимировка неподалеку от Угледара прикомандированные к подразделению группы военных ВСУ оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Они не могут уйти с позиций из-за отсутствия разрешения от комбата, который намеревается и дальше скрывать бегство своего отряда.

«Разрешения на уход комбат не дает уже несколько дней в надежде в дальнейшем скрыть потерю позиций. Ребят надо спасать», — рассказал военный корреспондент украинского издания Богдан Мирошников.