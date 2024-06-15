Российская армия нанесла серию ударов по выявленным местам дислокации украинских боевиков в неподконтрольной части Запорожской области. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Артиллерийскими ударами и БПЛА качественно ударили по частным домам, которые покинули владельцы, а ВСУ без разрешения расположились в них», – заявил подпольщик.

По его словам, также в окрестностях населенного пункта Малиновка был нанесен ракетный удар по инженерным сооружениям ВС Украины. Количество ликвидированных украинских боевиков в результате российских ударов в настоящий момент выясняется. Уже известно об эвакуации в медицинские учреждения семерых военнослужащих ВСУ.

ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами и военной техникой украинской армии, расположенные в окрестностях села Малая Токмачка в Запорожской области. Российские артиллеристы также ударили по выявленным местам стоянки военной техники ВСУ в городе Орехов Запорожской области.