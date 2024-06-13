Украинские власти 12 июня объявили о прилете ракеты в жилой дом, а также о жертвах и пострадавших в результате этой атаки. Не сказали они лишь одного – что ракету эту выпустили ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал РИА Новости, что на месте атаки не было обнаружено фрагментов российских ракет. Мало того, там нет ни единого военного объекта. Да и единственный, кому выгодны такие попадания в жилые дома – это Киев.

Сейчас перед саммитом в Швейцарии украинским властям позарез нужна трагедия. Поэтому они ударили по дому в Кривом Роге и тут же начали выкладывать в сеть профессионально сделанные кадры видео и фото. Заявляя, что в здание попала российская ракета. Однако она там даже не пролетала, уверены подпольщики.