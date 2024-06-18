Пророссийское подполье сообщило РИА Новости о прибытии в Одессу нескольких десятков иностранных наемников. Уточняется, что их около 60 человек, причем между собой они общаются на французском языке.

Боевики прибыли в город через Морской порт. Их доставили три катера. Все наемники имеют оружие и необходимую экипировку.

Французы появились в городе еще 9 июня. Тогда же они были размещены в разных районах Одессы и с тех пор ведут затворнический образ жизни. Они стараются не выходить из дома, не вступают в контакты с жителями города.

Ранее в Харькове были уничтожены французские наемники, занимавшие один из отелей. Однако в Париже попытались откреститься от них, заявив, что граждане страны не участвуют в боевых действиях на Украине. Впрочем, позже были обнаружены неопровержимые доказательства.