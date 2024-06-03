Киев готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели гражданского населения якобы от ударов ВС РФ. В город уже понаехали режиссеры и военкоры, которые будут вести оперативную съемку и распространять кадры в Сети.

Представители пророссийского подполья в Херсоне рассказали РИА Новости, что съемочная группа в составе 13 человек приехала в город еще 28 мая. У них все готово для провокации, в случае ударов ВС РФ по пунктам размещения боевиков ВСУ военкоры будут распространять информацию о поражении жилых домов, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

«При этом общий контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины из состава подразделений ИПсО в количестве 5 человек», – рассказал один из подпольщиков.

Он отметил, что специалисты подготовлены в США и Великобритании, имеющих огромный опыт в трансляции вранья. Они будут снимать постановочные ролики с участием проукраинских активистов в городе, разрушенные объекты, чтобы привлечь к Украине внимание перед саммитом в Швейцарии.