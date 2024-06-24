Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе утром 24-го июня. Разведка ВС РФ выявила место хранения ракет западного производства ВСУ и удар был нанесен в момент, когда на складе прибыли иностранные наемники. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет», – заявил Лебедев.

По его словам, иностранцы приехали на склад, где хранились ракеты западного производства в сопровождении охраны, а на месте их встречали представители командования ВСУ и гражданские чиновники. Лебедев отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар двумя ракетами «Калибр». При этом украинская система противовоздушной обороны не сработала по выявленным целям.

Одесситы публикуют в социальных сетях кадры с последствиями ракетного удара по городу со стороны ВС РФ. В районе завода «Краян» над городом поднимается густой, черный дым и слышны звуки вторичной детонации.