Украинские летчики после объявления воздушной тревоги сразу поднимают самолеты в небо и летают до отбоя, наворачивая круги, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Такую тактику Воздушные силы ВСУ применяют на аэродромах Канатово в Кировоградской и Староконстантинов Хмельницкой областей. Также взлетают самолеты и вертолеты с аэродрома в Вознесенске Николаевской области.

Подпольщик прислал видеозапись, на котором один из истребителей ВСУ, снаряженный ракетами, кружит на одном месте, дожидаясь отбоя воздушной тревоги.

Напомним, Киев рассчитывает на американские истребители F-16, надеясь провести контрнаступление осенью 2024 года. По мнению экспертов, эти самолеты будут не только прикрывать пехоту и танки с воздуха, но еще и обеспечивать защиту от авиабомб с УМПК.