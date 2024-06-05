В селе Красное Поле под Николаевом уничтожен грузовик, который перевозил “шесть длинных ракет” западного производства. Об этом агентству ТАСС рассказал координатор областного подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что произошло это еще в первые дни июня. Только сейчас информация от очевидцев дошла до подпольщиков.

“В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шел. Шесть длинных ракет”, – цитирует Лебедева ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники разрешили ВСУ наносить удары западными ракетами по российской территории. Эксперты считают, что это явная эскалация конфликта и предсказывают зеркальный ответ РФ.