Ранним утром 12 июня Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам ВСУ. О результатах российского ракетного удара по Украине в своем Телеграм-канале сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, основной удар пришелся по военным аэродромам и складам украинской армии. Крылатыми ракетами были поражены военные аэродромы в Василькове (Киевская область) и Миргороде (Полтавская область). В Одессу прилетели российские сверхзвуковые ракеты «Оникс».

По предварительным данным, ВКС РФ также нанесли серию ракетных ударов по энергетическим объектам Украины. Под удар 12 июня попали Трипольская ТЭС (Киевская область) и Ладыжинская ТЭС (Винницкая область). При этом военные склады и места дислокации личного состава ВСУ были атакованы ударными беспилотниками «Герань» в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.