Предполагаемый сообщник террористов, устроивших стрельбу в Дагестане 23-го июня, по имени Зураб успел вылететь в Саудовскую Аравию из Дагестана якобы для совершения хаджа (паломничества – ред.). Об этом в своем материале сообщают журналисты RT.

По предварительным данным, Зураб мог отвечать в террористической группировке за распространение идеологии радикального ислама. Для достижения своих целей подозреваемый пытался назначить своего проповедника в строящейся мечети в селе Сергокал. Одними из главных фигурантов террористической атаки в Дагестани стали Осман Омаров и Абдусамад Амадзиев, являющиеся сыном и племенником бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

«Они начали агрессивно свою идеологию там толковать, хотели меня убрать оттуда и своего человека поставить. И у нас пошло разногласие, что у них радикальное течение было, а у нас традиционный ислам», – заявил в беседе с журналистами имам мечети Рамзан Сулейманов.

По его словам, участники террористической банды вымогали у имама 50 тысяч рублей в качестве оплаты труда новому главе мечети. Однако незадолго до совершения теракта Зураб выехал в Саудовскую Аравию.