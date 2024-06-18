Активное продвижение подразделений российской армии в приграничных районах Харьковской области замедлилось, поскольку противник перебросил на данное направление свои лучшие резервы. Об этом сообщает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Сейчас на харьковское направление противник перебросил все лучшее, что есть у ВСУ», – публикует слова военкора портал «Военное дело».

По словам Поддубного, командование украинской армии перебросило под Харьков свои самые боеспособные подразделения, находившиеся на других участках фронта. При этом на данном направлении украинская армия не испытывает проблем с нехваткой боеприпасов и личного состава.

Военкор отметил, что командование ВСУ пытается навязать российским силам встречные бои, вводя в бой свежие резервы. В настоящий момент украинская армия продолжает попытки контратаковать несмотря на большие потери в технике и личном составе.