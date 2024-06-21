Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о ситуации в зоне СВО, в частности на Харьковском направлении. Именно там сейчас ведутся самые ожесточенные сражения. По словам журналиста, противник пытается осуществлять контратаки. Однако бойцы группировки войск «Север» успешно отражают каждую из них.

«Пока они несут значительные потери, как в людях, так и технике. Дело том, что там у них собрано все самое лучшее, что есть в распоряжении ВСУ», – подчеркнул Поддубный.

В районе Липцов и Волчанска продолжаются серьезные боестолкновения, в которых противник несет колоссальные потери. Но украинское командование не считается с потерями в личном составе.

«Внимание обращают только на потери в западной технике, которую они также теряют», – сообщает военкор.

Кроме того, по словам Евгения Поддубного, на данном направлении идет активное противостояние дронов, средств контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы. Инициатива находится у ВС РФ.