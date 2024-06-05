В населенном пункте Барановка в Житомирской области на Украине местные жители пошли на штурм ТЦК (бывшие военкоматы). Связано это с гибелью 32-летнего мужчины в результате произвола сотрудников ведомства.

Народ пытается ворваться на территорию военкомата, его сотрудники упрашивают людей обойтись без агрессивных действий. Кто-то несколько раз призвал толпу не стрелять.

Мужчина якобы умер от эпилепсии. Наличие у него этого заболевания уже подтвердили родственники. Однако они заявляют, что у погибшего сломана грудная клетка, имеются другие травмы. Они интересуются, почему мужчину вообще забрали, если знали об эпилепсии. И зачем избивали. Впрочем, военкомы уже озвучили ставшую в последнее время традиционной версию, что житель села якобы был пьян и оказывал сопротивление сотрудникам ТЦК.