В Сумах украинские боевики устроили штаб и казармы в здании свинофермы, пытаясь замаскироваться под животных. Однако разведка сработала четко и по объекту прилетела российская ракета, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ссылаясь на соратников в Сумской области, он сообщил, что на животноводческой ферме боевики прятали технику, там же разместили персонал для ее обслуживания. Сами военные с офицерами заняли старую войсковую часть, которой и принадлежала ферма в районе населенного пункта Краснополь.

Удар по этому объекту был нанесен по информации от местных подпольщиков или от оператора разведывательного БПЛА, на этот счет точной информации пока нет. В результате от фермы и казармы остались развалины, из-под которых все еще извлекают трупы боевиков и металлолом, который раньше был бронетехникой.