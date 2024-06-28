В четверг, 27 июня ВС РФ нанесли удар ракетами “Искандер” по объекту ВСУ под Николаевом, где базировались американские РСЗО, нанесшие удар по Севастополю. Координатор подполья Сергей Лебедев рассказал о мощной детонации и вибрации в Широкой Балке, Октябрьском и даже в самом областном центре.

По словам подпольщика, после взрыва была слышна сильная вторичная детонация, а затем начался пожар, который долго могли видеть все жители Николаева, у кого окна выходят на сторону Херсона.

Кроме того, 27 июня ВС РФ в очередной раз использовали авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК для удара по позициям ВСУ в Харьковской области и атаковали склад с боеприпасами в Черноморске под Одессой. Там также слышалась детонация, взрывались ракеты и снаряды, которые уже были подготовлены к отправке в зону боевых действий.