Украинская ГСЧС сообщила, что пожар на промышленном объекте в Киевской области потушен. Возгорание началось после удара ВС РФ в ночь на 12 июня.

«На Киевщине наконец-то погасили пожар на промышленном объекте, в который попали ещё 12 июня», – цитирует сообщение ГСЧС издание «Зеркало недели».

В Киеве не стали уточнять, какой именно объект подвергся мощному удару. Однако ранее поступила информация, что масштабный пожар тушат в районе аэропорта Борисполь.

В данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога. Мониторинговые Telegram-каналы поясняют, что причиной является взлет истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Когда этот самолет поднимается в воздух, приходится объявлять тревогу по всей стране, так как «Кинжалы» способны мгновенно долететь до любой точки Украины.