Боец 9-й роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Шабля, который оказался в плену после боя в Харьковской области, рассказал, что западные инструкторы не особо старались подготовить украинских солдат к предстоящим сражениям.

Он пояснил, что в его подразделении две недели изучали окопы и ориентирование на местности, после чего перешли к зачисткам. Группа давали какую-то точку, которую нужно было «взять», преодолевая сопротивление другого подразделения.

«Один инструктор был наш, а были и темнокожие иностранные инструкторы. У нас все общение с ними было через переводчика. Они старались не доводить никакой информации , чтобы мы ни с кем не контактировали. Ничего путного они нам не дали», – сообщил военнопленный.

Шабля также отметил, что его подразделение вывезли в Волчанск, причем офицеры с бойцами не поехали. Старший завел их в дом и ушел. А через некоторое время пришли российские военные и дали пару очередей по деревянному дому, в котором скрывались боевики. Те не стали сопротивляться и сложили оружие.

Также украинец рассказал, что с ним обращались хорошо.