Украинский пограничник Алексей Гончар, оказавшийся в плену у ВС РФ в Харьковской области, рассказал, что командиры подразделения бросили бойцов на произвол судьбы, хотя давали клятвенное обещание всех эвакуировать.

Ранее Гончар рассказал, что отправился в магазин, но по пути нарвался на сотрудников ТЦК (украинские военкоматы). Его быстро призвали в армию и отправили в Харьковскую область. При этом бойцы даже не знали, что едут на передовую.

Им пообещали быстро подвезти смену, но позже выяснилось, что у населенного пункта Бурлука они являются единственным подразделением и менять их никто не намерен.

Пленный также заявил, что в случае возвращения домой по обмену готов сразу отправиться за решетку. Но воевать точно больше не пойдет, так как украинское командование не считает военнослужащих за людей.