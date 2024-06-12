Сбежавшая с занимаемых позиций в Харьковской области при наступлении российских сил 125-я бригада ВС Украины из Львова была слабо подготовлена, поскольку в течение двух лет отсиживалась в тылу. Об этом заявил попавший в плен к российским бойцам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. Соответствующие кадры допроса были опубликованы на портале РИА Новости.

«Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада Львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных», – заявил пленный украинский боец.

По его словам, между бойцами ходили слухи, что из трех батальонов 125-й бригады ВСУ из Львова два батальона постоянно находились на относительно безопасных позициях, а третий батальон и вовсе не выезжал за пределы Львовской области в течение двух лет. По слухам, в третьем батальоне 125-й бригады служили дети «каких-то мазаных», купивших места в бригаде за деньги.

Даценко отметил, что во время наступления российской армии в приграничных районах Харьковской области бойцы львовской бригады просто сбежали с позиций, поскольку никто из них не имеет реального боевого опыта.