В ночь на 25-е июня американский стратегический беспилотник Q-4B Global Hawk неожиданно изменил траекторию своего полета и покинул воздушное пространство над акваторией Черного моря. Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на ряд военных пабликов и экспертов отмечает, что странное поведение разведывательного БПЛА ВС США было вызвано внешним воздействием.

По словам эксперта Александра Зимовского, именно американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk с позывным «Forte10», вылетевший с авиабазы НАТО на Мальте, находился в воздушном пространстве Турции во время атаки ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю.

Авторы Телеграм-канала Fighterbomber сообщили, что американскому разведывательному беспилотнику помешали вести дальнейшую разведку над акваторией Черного моря для фиксации работы российских систем ПВО пилоты МиГ-31 ВКС РФ.