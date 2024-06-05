Популярная американская певица Бритни Спирс во время поездки в Лас-Вегас общалась со своим бывшим женихом Джейсоном Трэвиком. Пару заметили в одном из спа-салонов Лас-Вегаса. Соответствующие кадры были опубликованы изданием TMZ.

Бритни Спирс решила отправиться в Лас-Вегас в компании своего брата Брайана. Однако во время посещения одного из крупнейших мировых центров развлечения и игорного бизнеса американская звезда решила встретится со своим экс-возлюбленным, который в настоящее время проживает в Лас-Вегасе.

Автор материала отмечает, что Джейсон Трэвик и Бритни Спирс встречались с 2009 по 2013 года. При этом в 2011 году звездная пара объявила о помолвке, однако вскоре они отменили свое решение и расстались. Знакомые звездной певицы отмечают, что даже после расставания она сохранила теплые и дружеские отношения с Джейсоном Трэвиком. Поэтому время от времени они проводят время в компании друг друга.