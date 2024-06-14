42-летняя певица Вера Брежнева решила изменить свой привычный образ. Знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала в нетипичном для себя стиле. Вместо откровенной сексуальности артистка выбрала довольно сдержанные луки, собранные из одежды классического стиля. Однако образ не выглядел, как деловой стиль. Он был создан как бы на неформальный манер.

Брежнева надела белую блузку-поло из сетки в стиле оверсайз, широкие черные брюки, дополненные ремнем с массивной пряжкой и черно-белые кеды классического дизайна. Особый шарм образу придали аксессуары – крупные серьги, кольцо и очки-авиаторы с прозрачными стеклами. Волосы Брежневой были собраны наверх, а лицо обрамляла эффектная челка-шторка.

Поклонники засыпали знаменитость массой комментариев. Многие отметили, что новый образ певице очень идет.