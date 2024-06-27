Получившая российское гражданство народная артистка Украины Таисия Повалий поблагодарила РФ за специальную военную операцию, которая стала спасением для многих украинцев и для нее лично.

Она отметила, что пока жила в Киеве, ощущала, что националистические власти уничтожают народ. Ситуация ухудшалась с каждым днем.

После 2014 года певица ожидала улучшений, она надеялась, что украинские власти будут соблюдать Минские соглашения. Также большие надежды у нее были на Владимира Зеленского, который обещал установить мир после прихода на президентский пост. Однако все его обещания оказались ложью.

Повалий уехала в Россию за день до начала СВО. Она получила гражданство РФ и приняла участие в выборах президента в 2024 году. На Украине ей этого не простили – у певицы отобрали звание народной артистки, а Генеральная прокуратура заочно выдвинула обвинения в колаборационизме.