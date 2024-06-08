Исполнительница Пелагея на Международном экономическом форуме ПМЭФ-24 в Санкт-Петербурге закатила скандал из-за неправильной таблички с именем и фамилией.

Организаторы представили ее как Полину Телегину, упомянув фамилию бывшего супруга.

«Я не Полина и не Телегина. Я — Пелагея», — заявила в ответ певица.

Она попросила заменить табличку, после чего ее представили уже как Пелагею Ханову.

После того как страсти улеглись, исполнительница произнесла речь о важной роли народных песен в российской культуре.

В данный момент продолжается судебный процесс о разводе Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Суд рассматривает иски от обоих супругов о разделе имущества и алиментах.