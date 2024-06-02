Певица Пелагея 4 года судилась со своим бывшим супругом Иваном Телегиным, чтобы разделить нажитое совместно имущество, сообщают «Известия. 1 июня иск исполнительницы удовлетворил в полном объеме Никулинский районный суд столицы.

Пелагея развелась с хоккеистом Телегиным в 2019 году. Еще через год она подала иск о разделе имущества. Однако бывший супруг постоянно подавал апелляции на решения суда в пользу артистки, поэтому процесс затянулся.

Кроме того, сам Телегин подавал иск на уменьшение размера алиментов на совместную с Пелагеей дочь Таисию с четверти дохода до 1/6. Он даже добился успеха на каком-то этапе, однако 28 мая Мосгорсуд решение отменил. Теперь иск вновь будет рассматриваться в суде, поэтому тяжба продолжается.