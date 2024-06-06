Фигурист Петр Чернышев – это невероятный мужчина, который достоин занесения в Красную книгу, заявила бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Так она прокомментировала поступки фигуриста, который помогал своей жене Анастасии Заворотнюк бороться с онкологическим заболеванием на протяжении пяти лет, до последних дней ее жизни.

«Петя он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу. Это человек, который положил от начала и до конца свою жизнь во имя Насти. Он делал все, что можно было, и, честно говоря, все, чего нельзя было, он тоже делал», — заявила Орлова.

На протяжении всех пяти лет Чернышев не оставлял жену, упорно работал для того, чтобы оплачивать лечение Анастасии, которое обходилось очень дорого. Ей сделали две операции, а также применили экспериментальный препарат, но спасти актрису все же не удалось. 30 мая она умерла на руках мужа.