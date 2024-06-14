Слухи о расставании актрисы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека нашли очередное подтверждение – пара приехала на выпускной 12-летнего сына Сэмюэла по отдельности. Об этом в своем материале сообщает издание TMZ.

Звездная пара приехала на выпускной сына актера Бена Аффлека, которого ему родила бывшая супруга Дженнифер Гарнер, отдельно друг от друга. При этом во время праздничной церемонии Лопес и Аффлек не общались и держались друг от друга поодаль.

Актриса Дженнифер Лопес прибыла в школу на выпускной 12-летнего сына Бена Аффлека в компании своих подростков-двойняшек Эммой и Максом. При этом на праздничную церемонию детей Бена Аффлека привезла его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Отец семейства приехал на выпускной своего сына отдельно от всех.

По слухам Лопес и Аффлек уже начали бракоразводный процесс. Пара уже продала семейный особняк, расположенный в Беверли-Хиллз, за 61 миллион долларов.