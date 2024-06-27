Бизнесмен Ян Абрамов не хочет скандального развода и дележки каждого рубля. Он готов оставить певице Алсу активы почти на 2,5 миллиарда рублей, рассказала телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Она отметила, что среди этих самых активов пентхаус в Москве и квартира, ювелирные украшения, премиум автомобили и вилла на Кипре.

Развод, по словам Собчак, пройдет мирно и без скандалов. Уже подготовлен документ, по которому Алсу получит все вышеперечисленное.