Отдыхающие на пляже в Севастополе не были целью ракетной атаки со стороны украинской армии. ВСУ пытались поразить при помощи американских ракет ATACMS военный объект в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму», – заявил официальный представитель Министерства обороны США.

Представитель Пентагона отметил, что мирные граждане, отдыхающие на пляже в Севастополе, пострадали от осколков сбитой украинской ракеты. При этом территория пляжа не являлась конечной целью ракеты ATACMS. Также официальный представитель Минобороны США добавил, что командование ВС Украины самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов.

Напомним, что 23-го июня украинская армия совершила преднамеренный обстрел Севастополя пятью ракетами ATACMS производства США. Четыре ракеты были уничтожены средствами ПВО ВС РФ, а боевая часть пятой ракеты сдетонировала над пляжем. В общей сложности пострадало 153 мирных жителя, включая детей.