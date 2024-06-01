Пожилая москвичка чуть не стала жертвой мошенников, но в итоге сумела перехитрить и обмануть их. Она своевременно решила обратиться в полицию, где женщине порекомендовали не выполнять требования аферистов.

Все началось со звонка якобы сотрудника ФСБ, сообщившего, что сбережения пенсионерки кто-то пытается снять со счета. Далее все по накатанной схеме – женщине посоветовали снять деньги и передать их курьеру для перевода «на безопасный счет».

Сперва пенсионерка поверила в эти увещевания и сняла в банке 250 тысяч рублей. Но после разговора с полицейскими поняла, что ее пытаются обмануть.

Тогда женщина вместо денег сложила в пакет нарезанную бумагу и вручила сверток курьеру. Так она не только наказала аферистов, но и сохранила в целости свои сбережения.