Если Киев откажется от предложения президента России Владимира Путина о мире, ВС РФ начнут масштабное наступление на всех направлениях, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что фактически это последний шанс украинского лидера Владимира Зеленского на прекращение боевых действий. Однако предложения Путина вряд ли подойдут Киеву и его западным кураторам, поэтому ответом будет отказ.

«Если эти предложения не будут приняты, то, вероятно, в ближайшем будущем интенсивность боевых действий возрастет, что приведет к разгрому ВСУ. После этого возможности Запада оказывать помощь украинским вооруженным силам могут исчезнуть», – заявил Сивков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признать их и Крым российской территорией. Это должно быть закреплено в международных соглашениях, заявил Путин.

Также среди условий – признание Киевом нейтрального статуса и отказ от вступления в Североатлантический альянс.