Знаменитый дом, где снималась самая известная рождественская комедия «Один дома», нашел своего покупателя. Всего через неделю, как особняк был выставлен на продажу, нашелся желающий выкупить его. Отмечается, что владелец и покупатель уже заключили предварительный договор купли-продажи. Это значит, что скоро «домом Маккалистеров» будет владеть новый хозяин.

Известно, что дом был выставлен на продажу за 5,25 миллионов долларов. Однако за какую сумму его покупает будущий владелец, не сообщалось.

Площадь знаменитого особняка составляет порядка 848 квадратных метров. Он включает в себя помимо кухни и гостиной, пять спален и шесть ванных комнат. Но особняк больше не похож на тот, который был показан в знаменитой комедии. Нынешний владелец его реконструировал в 2018 году. Была добавлена вторая гостиная, крытая баскетбольная площадка и даже кинотеатр.

После выхода фильма «Один дома» в 1990 году этот особняк был продан прежними владельцами за 1.58 миллионов долларов в 2012 году. Теперь же, знаменитая недвижимость была выставлена на продажу второй раз.