Бесперебойное электроснабжение – одно из основных условий нормальной работы любого предприятия. Отключения электроэнергии по тем или иным причинам могут привести к простою, нарушениям технологического процесса, повреждению производственного оборудования и порче продукции. Именно поэтому необходимо купить дизель-генератор для обеспечения подачи электроэнергии в случае ее отсутствия в централизованной сети.

В этой связи появляется проблема выбора дизельной электростанции, которая полностью удовлетворит потребности предприятия, сможет обеспечить длительную автономную работу и не потребует слишком крупных финансовых затрат.

Выбираем по мощности

Мощность является ключевым параметром дизель-генераторов, так как именно от нее зависит безупречная работа производственного оборудования. Поэтому намереваясь купить ДЭС, необходимо провести серию расчетов.

Выполняются они следующим образом:

определяется мощность каждой единицы оборудования, а также коэффициент пускового тока. Лучше всего использовать информацию, указанную в документации на те или иные устройства;

все полученные данные суммируются;

прибавляется запас, который в зависимости от интенсивности использования оборудования может составлять от 10 до 20 процентов.

Также нужно помнить, что оптимальная работа дизель-генератора возможна с показаниями в 40-80 процентов от его мощности. То есть, устройство нежелательно постоянно эксплуатировать “на износ”, но и слишком заниженная нагрузка негативно влияет на его ресурс. Исходя из этого уже можно рассчитать точную мощность устройства, необходимого для предприятия.

Другие характеристики

Кроме того, нужно обращать внимание и на другие параметры устройства, которые обеспечат надежность его работы, бесперебойное снабжение предприятия электрической энергией и хорошую автономность:

вместимость топливного бака, от которой как раз и зависит время автономной работы. Многие генераторы могут снабжаться дополнительными баками или возможностью их подключения;

тип двигателя. Сегодня на электростанции устанавливаются турбодизельные силовые установки, агрегаты с косвенным или прямым впрыском, прочие модификации, выбор которых зависит от потребностей покупателя;

система охлаждения, которая может быть воздушной, водяной либо комбинированной;

ресурс генератора, то есть время его эксплуатации до капитального ремонта.

Еще одним важным критерием выбора является расход топлива. От него напрямую зависят те затраты, которые понесет предприятие, используя ДЭС. Необходимо подбирать самые энергоэффективные модели, которые способны при относительно небольшом расходе дизтоплива выдавать требуемую мощность.

Также имеет значение и сложность обслуживания дизельного генератора. Для большинства устройств оказывается достаточным своевременно заменять смазочную жидкость, устанавливать новые фильтры и заменять комплектующие, которые из-за физического износа не справляются со своими функциями.