Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал слова Владимира Путина о возможности передачи третьим странам дальнобойных ракет, если Запад не прекратит снабжать оружием Украину. По словам венгерского премьера, Россия – огромнейшая держава с мощным военно-промышленным комплексом. Поэтому каждое необдуманное действие западных стран повлечет за собой серьезный ответ России.

«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», – подчеркнул Орбан.

По мнению премьер-министра Венгрии, слова Путина о возможных поставках оружия противникам США в любую точку мира – это серьезное заявление. И если Москва, действительно, передаст свое оружие, например Кубе или странам Африки, то ситуация в мире станет еще более напряженной.

Виктор Орбан считает, что Западу стоит «создать трансатлантическую мирную коалицию, и тогда можно будет остановить конфликт» не только на Украине, но и не допустить начала мирового конфликта.