В случае победы на выборах в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки миролюбивых политических сил разрешение украинского конфликта может быть достигнуто в кратчайшие сроки. Об этом в беседе с журналистами после голосования на выборах в Европарламент на одном из избирательных участков заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Этого можно достичь в два шага», – приводит ответ венгерского премьера на вопрос о возможном заключении мирного соглашения в украинском конфликте информационное агентство ТАСС в своем материале.

По словам Виктора Орбана, первый шаг для урегулирования конфликта на Украине – это победа сторонников мира на выборах в Европарламент. При этом вторым необходимым условием для завершения боевых действий на территории Украины являются президентские выборы в США.

Венгерский премьер отметил, что текущие выборы в ЕС и США можно интерпретировать, как компанию, где будет решаться глобальный вопрос о продолжении эскалации или заключения долгосрочного мира.