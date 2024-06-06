Опубликованы первые фото со свадьбы актрисы Ковальчук и Гарика Харламова

Юморист Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из фото и видео, опубликованных невестой в социальных сетях.

На оригинальном снимке запечатлен стол, на котором стоит фотография Ковальчука с Харламовым на фоне ЗАГСа. Рядом с ней находятся коробочка для колец и букет белых роз в вазе.



Актриса поставила под фото эмодзи с изображением белого сердца, а затем опубликовала и фотографии в белом платье с огромным букетом розовых роз в руках.

43-летний юморист пока не выкладывает фотографии со столь важного для него события. Он пытается держать в секрете всю информацию о свадьбе.

Напомним, о своей помолвке с Ковальчук Гарик Харламов рассказал в мае. Он отметил, что в ближайшее время собирается жениться на актрисе.