Пятый канал показал, как российский истребитель Су-30СМ сбил вражеский беспилотник. Данный эпизод произошел в зоне проведения специальной военной операции 20 июня.

Один из летчиков на видео рассказал, что экипажем была получена команда “Воздух”. Истребитель тут же поднялся в небо и вошел в заданный район.

Наведение на цель осуществлялось с командного пункта, поэтому цель удалось быстро обнаружить. Ее захватили, а затем уничтожили точным ракетным ударом.

Истребители Су-30СМ активно применяются в зоне СВО для патрулирования территорий, а также для прикрытия штурмовой и бомбардировочной авиации, выполняющей свои боевые задачи. Кроме того, ВС РФ используют самолеты Су-35С, Су-57 и Су-34. Последние наносят удары по врагу планирующими авиабомбами.